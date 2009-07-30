Кировоградщина: уменьшился показатель детской смертности

За полгода показатель детской смертности в Кировоградской области уменьшился на 65%: с 14,79 до 9,65 на 1000 младенцев, рожденных живыми.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении здравоохранения Кировоградской областной государственной администрации.

Показатель материнской смертности в области за первое полугодие 2009 года составил 74,66 на 100 тыс. рожденных живыми. Умерли четыре женщины: в Кировограде – 1, в Александрии - 2, Александровском районе - 1.

В рамках программы по охране материнства и детства на 2007-2009 годы для областной больницы приобретен гематологический анализатор на сумму 177 тыс. грн. Также в бюджете области на этот год предусмотрено 1,150 млн. грн. для детской областной больницы, в частности на приобретение современного оборудования, проведение капитального ремонта рентгенологического дома, капитальный ремонт автоклавной, ремонт в гематологическом отделении, ремонт крыши главного корпуса.

Для центра репродуктивного здоровья на приобретение лабораторной центрифуги, вытяжного шкафа, фотометра, микроскопов израсходовано 1,387 млн. грн.

За счет местных бюджетов на новое оборудование для детских и родильных отделений районных больниц израсходовано более полумиллиона гривен.