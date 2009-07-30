На Луганщине 50% родов патологические

В Луганской области почти 50% родов, а это приблизительно 1000 родов в год, - роды патологические, которые связаны с угрозой для жизни матери или ребенка. В то же время Луганская область единственная область в Украине, которая не имеет перинатального медицинского центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации Павла МАЛЫША.

По его словам, председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ на заседании коллегии по вопросам здравоохранения заявил о необходимости создания в области такого центра. На сегодняшний день специалисты Главного управления здравоохранения завершили подготовку необходимой медицинской программы, которая будет передана в ООО Институт "Гражданпроект". Там будут разработаны проектные работы, на основании которых облгосадминистрация направит запрос в Кабинет министров Украины, и уже на правительственном уровне будет решен вопрос о финансировании строительства перинатального центра в городе Луганске.

На один только проект из областного бюджета уже выделено 0,5 млн. грн. На обустройство центра необходимо приблизительно 25-30 млн. грн. Что же касается строительства и содержания центра, пока еще точную сумму подсчитать сложно, добавил П.МАЛЫШ.