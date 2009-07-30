Похудеть поможет дыня

Мы предлагаем вашему вниманию дынную диету.

Соблюдать ее одно удовольствие. Дыня отлично насыщает, выводит из организма шлаки и токсины, способствует сжиганию жиров и избавляет от «вредного» холестерина, придает новых сил и энергии, что позволяет вам работать в прежнем объеме, не испытывая неприятных ощущений и дискомфорта.

Прежде всего, необходимо сказать, что дыня противопоказана при таких заболеваниях как сахарных диабет, колит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Важно также помнить, что после употребления в пищу дыни не следует употреблять алкогольные напитки, воду и кислое молоко.

Во время соблюдения диеты вам потребуется исключить из своего рациона картофель, макароны, хлеб, а также сладости, то есть крахмал, углеводы и сахар.

Завтрак (на каждый день). Позвольте себе съесть стакан отварного риса без соли, заправленного одной столовой ложкой соевого соуса, разведенного в пропорции 1:1 с лимонным соком.

Помимо этого необходимо выпить стакан ягодного настоя.

Для его приготовления вам потребуется две столовых ложки размятых ягоды (малина, клюква) залить полуторами стаканами кипятка и дать напитку настояться в течение десяти минут под крышкой. По истечении этого времени настой нужно процедить.

Обед.На первый и четвертый день диеты.

Двести граммов салата из свежих овощей, заправленного одной столовой ложкой оливкового масла, кроме того, сто пятьдесят граммов нежирного творога и стакан яблочного настоя.

Для его приготовления вам потребуется тонкими ломтиками нарезать половинку яблока и залить его полуторами стаканами кипятка. Дайте напитку настояться в течение двадцати минут.

На второй и пятый день диеты. Можете себе позволить двести граммов салата из свежей капусты с огурцами, помидорами, репчатым луком и зеленью, который следует заправить одной столовой ложкой смеси лимонного и яблочного сока, взятых в пропорции 1:1.

Помимо этого вам нужно съесть сто пятьдесят граммов отварной горбуши или трески и выпить стакан зеленого чая без добавления сахара.

На третий и шестой день диеты.

Побалуйте себя двухсотграммовой порцией салата, приготовленного из отварных и натертых свеклы и моркови, свежих огурцов, чеснока и зелени, заправленного лимонным соком по вкусу и одной столовой ложкой сметаны.

Помимо этого необходимо съесть омлет из одного яйца или яйцо сваренное всмятку.

Выпейте стакан некрепкого черного чая без добавления сахара.

На седьмой день диеты.

Съешьте двести граммов салата из черешкового сельдерея, яблок, огурцов, заправленного одной столовой ложкой оливкового масла. Кроме этого, можете позволить себе сто пятьдесят граммов отварного белого мяса курицы или индейки.

Выпейте стакан зеленого чая без сахара.

Вместо полдника и ужина.

Дневную норму дыни (на каждый тридцать килограммов веса – один килограмм дынной мякоти) разделите на пять одинаковых порций и через каждые два-три часа после обеда съедайте по одной порции каждый час.

После окончания данной диеты неделю вместо завтрака съедайте одну четвертую часть от своей «дынной нормы».

Некоторые специалисты считают, что людям, которые склонны к ожирению, достаточно в течение одной недели съедать по два килограмма дынной мякоти в день, предварительно разделив массу на пять-семь приемов пищи.

Правда, следует отметить, что прежде, чем решиться на подобный эксперимент со своим организмом, проконсультируйтесь у диетолога, относительно того, справиться ли ваш организм с такими резкими изменениями привычного для вас рациона питания.

Важно также отметить, что дыню, в отличие от всеми любимого арбуза, не следует подавать на стол охлажденной.

Объясняется это тем, что при охлаждении полезные свойства дыни снижаются.

Народная медицины с давних времен применяла достаточно простой рецепт на основе дыни, который помогал сохранять молодость и здоровье.

Для приготовления этого эликсира молодости вам потребуется пропустить корки вмести с верхней кожурой через соковыжималку и пить по половине стакана полученного средства, после того как съедите порцию дыни.

www.gen.su