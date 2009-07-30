Пять советов стоматолога

Намереваетесь рожать? Непременно пойдите к зубному врачу и оздоровите рот. Своевременная стоматологическая санация избавит Вас от изрядной части проблем с зубами и дёснами, которые ох, как часто возникают во время беременности.

Не стесняйтесь напомнить стоматологу, что Вы беременны. Эти ребята много знают, и скажут Вам что, как, и когда делать, чтобы и Ваши зубы за эти девять месяцев целы остались, и у ребёнка здоровые выросли.

Третье. Неприятное… Вам придётся придерживаться диеты. Начав, наконец, есть правильно, Вы начнёте обеспечивать здоровьем зубы Вашего ребёнка. Они, зубы Вашего дитятка, зародятся и начнут развиваться примерно с третьего месяца Вашей беременности, и им сразу же понадобятся в изобилии всё, что Вы для них запасли – особенно кальций, белки, фосфаты и, конечно, витамины A, C, и D. C витамином D надо особенно осторожно, потому что лишний D не лучше его недостатка. Здесь важно ограничить, а лучше вообще не есть конфеты, особенно леденцы и прочие сосучки, и заменить углеводистую часть еды на вкусную, белковую, микрофлорную. И тогда у Вас, скорее всего, зубы после родов останутся с Вами.

Не откладывайте стоматологические манипуляции дальше второй трети Вашей беременности. Пломбирование, наложение коронок совершенно необходимо для защиты от инфекции. И средняя треть беременности – наилучшее время для этого. Позже и Вам будет трудно лежать животом вверх столько, сколько нужно будет стоматологу.

И заранее договоритесь, чтобы необходимые рентгеновские обследования перенести на потом, после родов, если возможно.

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