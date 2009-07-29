Жирное и сладкое программируют мозг на переедание

Злоупотребление жирной и сладкой пищей меняет реакции рецепторов мозга, заявляют ученые из Медицинской школы Джона Хопкинса. Результаты исследования помогут понять причины развития булимии и других расстройств пищевого поведения.

Сладкая и жирная пища влияет на опиоидный рецептор в области мозга, отвечающей за рацион питания. Опиоиды - химические вещества, подобные морфинам, но они вырабатываются мозгом и связаны с чувствами удовлетворения и эйфории.

Ученые обнаружили изменения в экспрессии генов рецептора опиоида в той части мозга, которая управляет количеством съедаемой пищи.

Увеличение опиоидов может являться фактором развития расстройства пищевого поведения.

medstream.ru