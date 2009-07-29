Запорожье: водоснабжение курортов возобновилось

В Запорожской области возобновляется водоснабжение 4 курортных населенных пунктов, со вчерашнего дня оставшихся без централизованного снабжения питьевой водой из-за долгов водоканала за потребленную электроэнергию.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Запорожской ОГА Геннадий ФУКС, сегодня в ходе состоявшегося в облгосадминистрации совещания с руководителями ОАО "Запорожьеоблэнерго", КП "Облводоканал" и концессионера бердянского водоканала - предприятия "Чистая вода" достигнута договоренность о возобновлении энергоснабжения насосных станций водоканала, подающих питьевую воду в оставшиеся накануне без централизованной поставки питьевой воды населенные пункты курортной зоны Запорожской области.

"Энергоснабжение насосных возобновляется под гарантии концессионера в срок до 6 августа погасить 770 тыс. грн. текущей задолженности, а до 15 августа - остальную часть текущего долга и 400 тыс. грн. - реструктуризированной задолженности бердянского городского водоканала", - сообщил Г.ФУКС.

В руководстве КП "Облводоканал" Запорожской ОГА информацию о достижении договоренностей, позволяющих возобновить подачу питьевой воды на курорты, подтвердили.

"Под предоставленные на совещании гарантии энергетики уже возобновили энергоснабжение насосных станций облводоканала и мы начали подавать воду в водовод. Находящийся на конце данной ветки Бердянск получит питьевую воду в районе 6-7 вечера, остальные населенные пункты - раньше", - сообщил техдиректор КП "Облводоканал" Запорожской ОГА Владислав ЧЕРНЫХ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля ОАО "Запорожьеоблэнерго" ограничило энергоснабжение ряда насосных станций облводоканала. В результате без централизованной подачи питьевой воды остались г.Бердянск, г.Приморск, пгт Приазовье и с. Луначарское. Причиной ограничения энергоснабжения до экологической брони стала задолженность КП "Облводоканал" Запорожской ОГА за потребленную электроэнергию, образовавшаяся в результате неплатежей за услуги областного водоканала бердянского предприятия "Чистая вода" - фирмы, которая является концессионером бердянского городского водоканала. На момент отключения долг концессионера составлял по текущим платежам - около 2 млн. грн., по реструктуризированной задолженности городского водоканала - еще около 2 млн. грн. и 5,2 млн. грн. - по векселям.