Чем полезен кефир?

Еще с советских времен кефир пропагандируется как очень полезный для здоровья продукт, едва ли не панацея от всех болезней. Но так ли это на самом деле? Насколько кефир и другие кисломолочные продукты в действительности полезны для здоровья?

Итак, какими положительными свойствами диетологи наделяют молоко и его "потомков"? В первую очередь это "сбалансированный натуральный состав", включающий белки, жиры, углеводы, минералы и биологически активные вещества. Давайте же подробнее разберем эти полезные компоненты.

Белки, жиры и углеводы – отнюдь не уникальные компоненты молочных продуктов. Например, белок можно получить из мяса и рыбы, причем по своему аминокислотному составу он будет лучше соответствовать потребностям человеческого организма.

Более того, молочный белок (казеин) может выступать аллергеном, причем подобное его действие иногда проявляется не сразу, а с годами (например, есть данные, что вскармливание грудных детей коровьим молоком может приводить к их аллергизации и развитию с возрастом бронхиальной астмы).

И даже не вызывая явной аллергии, молочный белок не любым организмом хорошо воспринимается. Так что если вам нравится молоко – пейте, но если ваш ребенок упорно отказывается от него и тянется к мясу, доверяйте лучше его интуиции, а не чьим-либо советам.

Молочный жир также совсем не уникален. Все необходимые его компоненты мы с тем же успехом можем получить из мяса. Об углеводах и вовсе нет смысла говорить: кто в наше время не слышал о непереносимости лактозы? А ведь это единственный углевод, содержащийся в молоке. К счастью, в кисломолочных продуктах он отсутствует (его "съели" бактерии).

Молоко считается отличным источником кальция и других минеральных веществ. Действительно, они содержатся в молоке в хорошо усвояемой форме. Но, к сожалению, их в нем не так и много. Например, чтобы перекрыть суточную потребность в кальции, взрослому человеку надо выпивать литр молока в день. Не каждому это под силу. А некоторым такой "полезный кальций" вполне может испортить здоровье.

Наконец, значительная доля целебной силы молока обеспечивается содержащимися в нем витаминами и другими биологически активными веществами. Но вот незадача: большинство из них создается отнюдь не коровьим организмом, но просто транзитом доставляется в молоко из поедаемой коровой травы. А поскольку современные коровы далеко не каждый день вообще видят перед собой траву, то и биологически активных веществ в магазинном молоке или кефире мы увидим не так уж много.

Отличительной чертой кефира и других кисломолочных продуктов от свежего молока является наличие в них живых бактерий, а также продуктов их обмена веществ. Этот коктейль действительно полезен для здоровья, он обычно благотворно влияет на функции пищеварительной и иммунной системы.

Вообще все эти бактерии уже есть в нашем кишечнике, но, как справедливо говорится в известной рекламе, "неправильное питание и стрессы" сказываются на здоровье как этой микрофлоры, так и нашего организма в целом. Поэтому поставка дополнительных бактерий в организм никак не помешает.

Другое дело, что кисломолочные продукты – не единственный, и не всегда лучший источник бактерий. Например, квашеная капуста или огурцы (не маринованные, а только квашеные) в этом смысле ничем не хуже. А для людей с повышенной кислотностью желудочного сока и вовсе лучше остановиться на периодическом приеме лекарственных препаратов-пробиотиков, и лишний раз не искушать судьбу.

В общем, выбор оптимального источника кисломолочных бактерий – исключительно индивидуален. Если вам нравится кефир, и ваш организм хорошо его переносит – пейте кефир. Но это отнюдь не единственный вариант.

К сожалению, производители молочнокислых продуктов часто злоупотребляют совсем не полезными искусственными добавками. Учтите: срок хранения нормального молочного продукта в холодильнике – максимум 2-3 дня. Если на облюбованной вами упаковке написано большее время, лучше положить ее обратно на полку супермаркета.

Также внимательно читайте состав продукта: в нем не должно быть непонятных слов и цифровых кодов. Лучше купить обычный кефир и дома добавить в него пару ложек варенья, чем потчевать себя и семью всяческими стабилизаторами и ароматизаторами неясного происхождения.

Ну а главный вывод из нашего исследования такой: относительно пользы кефира и других молочных продуктов нельзя дать однозначные для всех рекомендации. Кому-то такая пища "идет" и вполне может служить основной ежедневного рациона. Для кого-то она однозначно вредна. Большинство же людей к кефиру и иже вполне индифферентны.

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