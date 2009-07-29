Химиотерапию заменит микрокапсула

Британские ученые ведут разработку революционного метода лечения рака, который будет иметь значительно менее "губительные" побочные эффекты по сравнению с традиционными методиками терапии злокачественных опухолей.

Ученые из университета шотландского города Данди намерены создать микрокапсулу, настолько крошечную, что ее даже невозможно будет разглядеть в обычный микроскоп. В нее поместят химиопрепараты, уничтожающие злокачественную опухоль. Когда капсула окажется в организме больного рядом с раковыми клетками, она разрушится под воздействием ультразвука. Таким образом, по мнению исследователей, удастся снизить отрицательное воздействие химиотерапии на организм, не уменьшая при этом дозы препаратов. Также они уверены, что новый метод спасет тех больных, которых нельзя или невозможно оперировать.

Ученые получили грант в размере 1,2 млн. фунтов стерлингов от Европейского союза на разработку своей технологии. В случае успеха исследований новый метод можно будет применить уже через четыре года.

Недавно специалисты из университетов Британии и Новой Зеландии выяснили, что среди вегетарианцев реже встречаются случаи заболевания раком крови, мочевого пузыря или желудка.

При этом, говорится в исследовании, результаты которого опубликовал журнал British Journal of Cancer, защитный эффект вегетарианства, по всей видимости, не распространяется на рак кишечника, от которого умирает большое число людей. А вероятность заболеть раком шейки матки оказалась в два раза выше для вегетарианцев и тех, кто ест рыбу, по сравнению с мясоедами.

Согласно опубликованным данным, если в среднем 33 человека из 100 заболевают раком на том или ином этапе жизненного пути, то для тех, кто не ест мясо, этот показатель составляет 29 человек из 100.

Jerelo.com.ua