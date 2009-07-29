Мать успокаивала грудную девочку ...пивом
13:14, 29 июля 2009Страна
1
23-летняя жительница города Омска подозревается в том, что по ее вине погиб 3-месячный ребенок.
Соответствующее уголовное дело возбудили следственные органы СКП РФ по Омской области.
По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить свою 3-месячную дочь, налила в детскую бутылочку для кормления пиво, разбавив его детской смесью, и напоила ребенка. В результате наступила смерть ребенка.
Женщина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter