Искусственное оплодотворение изменяет гены эмбриона?

Вспомогательные репродуктивные методы зачатия ребёнка изменяют выражение генов, которые имеют важное значение для метаболизма и передачи питательных веществ в плаценте мышей, обнаружили учёные Университета Джона Хопкинса и Университета Цинциннати /США/. Полученные результаты подчеркивают необходимость более глубокого изучения долгосрочных последствий новых репродуктивных технологий на организм человека, считают врачи.

Миллионы детей /примерно 1-2% от всех рождений в Америке и Европе/ были рождены путём вспомогательных репродуктивных технологий, включая искусственное оплодотворение, в семьях, где пары испытывают проблемы зачатия. Тем не менее, проводится сравнительно мало исследований для оценки длительных эффектов таких репродуктивных методик. Медики опасаются, что дети "из пробирки", имеют повышенный риск метаболических проблем, включая вероятность гипертонии и завышенного уровня глюкозы в крови.

В лабораторных тестированиях мыши, рождённые путём искусственного оплодотворения, развивали серьёзные метаболические расстройства, связанные с изменением работы генов в плаценте, которая важна для роста и правильного формирования эмбриона. В плаценте женских мышей были измерены подобный инсулину фактор роста 2 /Igf2 / и переносчики глюкозы 1 и 3 /Glut1 и Glut3/. По предварительным заключениям, процедура экстракорпорального оплодотворения мешает передаче питательных веществ и факторов роста от матери к плоду. Такие изменения приводят к снижению терпимости глюкозы и увеличению массы тела в старшем возрасте. Согласно результатам экспериментов, искусственные манипуляции, применяемые в технологии оплодотворения, могут повысить восприимчивость потомства к нарушениям процессов метаболизма путём изменения плацентарного питания от матери к ребёнку.

По словам ведущего автора исследования, доктора Келли Тамаширо, хотя преждевременно соотносить полученные при открытии данные непосредственно с человеком, необходимо провести дальнейшие серьёзные проверки безопасности новых вспомогательных репродуктивных технологий для здоровья матери и ребёнка.

ami-tass.ru