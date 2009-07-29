Рак простаты лучше не оперировать?

Масштабное 15-летнее наблюдение мужчин, которые перенесли операцию в связи с раком простаты, выявило лишь небольшой процент людей, скончавшихся собственно от этой болезни.

Из 12 600 мужчин только 12% ушли из жизни из-за рака. 38% умерли по другим причинам. Столь низкая смертность позволила американским исследователям предположить, что многие пациенты могут избежать радикального хирургического вмешательства, так как опухоль растет очень медленно, сообщает Journal of Clinical Oncology.

Рак предстательной железы является вторым по распространенности онкологическим заболеванием у мужчин после рака легких. Каждый год он убивает 254 тысячи человек по всему миру.

Врачи часто рекомендуют мужчинам за пятьдесят провериться на рак предстательной железы: сдать анализ на так называемый простатспецифический антиген. Повсеместно распространена вера в то, что раннее обнаружение и активное лечение любого вида рака лучше, чем ничегонеделание.

Однако опухоли в предстательной железе нередко растут очень медленно. Должны пройти годы, прежде чем они начнут представлять опасность. Некоторые исследования показали, что многие мужчины страдают от побочных эффектов агрессивного лечения и оперативного вмешательства, хотя в этом не было никакой экстренной необходимости.

Лишь 2% американцев младше 65 лет, у которых выявлен рак простаты, отказываются от операции. Из них 73% все-таки соглашаются лечь под скальпель в течение четырех последующих лет.

Ученые предлагают пациентам и докторам прибегать к операции только в случае крайней необходимости.

science.compulenta.ru