Донетчина: выписали всех детей, госпитализированных с отравлением

В Донецкой области из больниц выписаны все 18 детей, госпитализированные из «Областного детско-молодежного санаторно-оздоровительного комплекса» (г. Святогорск) 23-24 июля в связи с пищевым отравлением.

Как сообщили УНИАН в областной санитарно-эпидемиологической станции, все дети получили соответствующее лечение и выписаны по выздоровлению.

По результатам бактериологических исследований, у детей была выделена патогенная кишечная палочка и стафилококк. Вероятным фактором передачи инфекции послужили пищевые продукты, которые изготовлялись на пищеблоке оздоровительного учреждения и употреблялись детьми на ужин 22 июля, а также на завтрак и обед 23 июля. Так, в пробах пищевых продуктов (пельмени, рагу овощное, печень тушеная, биточки, омлет), в смывах с оборудования, кухонной одежды и посуды, столовых приборов установлены отклонения по показателям микробиологической безопасности (бактерии группы кишечной палочки), выделены патогенная кишечная палочка и стафилококк.

ОблСЭС отмечает, что вероятным источником инфекции стали работники пищеблока оздоровительного комплекса. У повара и кухонных работниц пищеблока выделены патогенная кишечная палочка и стафилококк при отсутствии клинических проявлений заболевания. Данные работники отстранены от работы и направлены на лечение.

По заключению облСЭС, загрязнению пищи способствовало несоблюдение правил личной и общественной гигиены персоналом пищеблока, а также некачественная обработка технологического оборудования, инвентаря, столовой посуды после использования.

Работа пищеблока оздоровительного центра постановлением главного государственного санитарного врача г. Славянска приостановлена, проведены генеральная уборка и заключительная дезинфекция. Очаг инфекции локализован. До устранения нарушений питание детей организовано на пищеблоке филиала обозначенного комплекса «Донецкий орлёнок».

Кроме того, санитарными службами завершены внеочередные перекрестные комплексные проверки всех оздоровительных учреждений южной и северной зон Донецкой области и предприятий-поставщиков пищевой продукции в оздоровительные учреждения. Установлен контроль за выполнением предписаний санитарных служб.

В облСЭС также сообщили, что в настоящее время прокуратурой г. Славянска проводится доследственная проверка в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального Кодекса Украины по факту возникновения заболеваний в детском оздоровительном учреждении.

Окончательный вывод относительно источников и факторов передачи инфекции будет сделан после завершения всех исследований, заключили в облСЭС.

Как сообщал УНИАН, 23-24 июля из «Областного детско-молодежного санаторно-оздоровительного комплекса» в г. Святогорск Донецкой области были госпитализированы 18 детей в возрасте от 7 до 14 лет с подозрением на пищевую токсикоинфекцию. Дети были помещены в инфекционные отделения детских больниц г. Краматорска и г. Славянска. Всего в коммунальном предприятии «Областной детско-молодежный санаторно-оздоровительный комплекс» Донецкого областного совета находится на отдыхе 399 детей (10 отрядов), обслуживающий персонал - 187 человек, на пищеблоке работает 30 человек.