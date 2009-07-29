Китай: 1150 человек отравились питьевой водой
Проводят расследование
Около 1150 жителей нового района города Чифэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, пострадавших от загрязнения питьевой воды, обратились к врачам.
Как сообщает «Газета.Ru», 15 человек остались в больнице для дальнейшего медицинского наблюдения.
Начиная с 25 июля, некоторые жители восьми микрорайонов, расположенных в новом городском районе Чифэна, после употребления питьевой воды начались жаловаться на такие симптомы, как повышенная температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.
После инцидента в городе наблюдалось увеличение спроса на минеральную воду.
По факту инцидента в экстренном порядке состоялось рабочее заседание городской администрации. В настоящее время санитарно-противоэпидемические службы проводят расследование.