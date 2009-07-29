В Польше - уже больше 70 больных гриппом A/H1N1
10:58, 29 июля 2009Страна
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Ни один из больных не умер
В Польше количество больных гриппом A/H1N1 с начала пандемии составляет 71 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, последние случаи заболевания зафиксированы у поляков, которые вернулись домой с отдыха в Испании.
Болезнь в большинстве случаев, за исключением 8-летней девочки в Варшаве, протекает, по утверждениям врачей, «мягко».
Новый вирус гриппа A/H1N1 появился в Мексике в мае-апреле, после чего начал молниеносно распространяться в других странах мира.
В Польше первый случай был зафиксирован в начале мая.
Ни один из больных не умер.
По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вирус уже добрался до около 160 стран, где от него умерли 800 человек.
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