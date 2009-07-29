В Полтаве изъяли свыше 10 тыс. бутылок водки-фальсификата

Сотрудники налоговой милиции в Полтавской области на территории одной из оптовых баз изъяли 10 тыс. 200 бутылок фальсифицированной водки.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил представитель пресс-службы областной налоговой милиции.

«Согласно заключению экспертизы Полтавской областной санитарно-эпидемиологической службы, данная смесь воды и спирта при употреблении может представлять серьезную опасность для жизни человека. В изъятой «водке» наблюдались побочные примеси в виде черных и белых хлопьев, а из-за низкого содержания этилового спирта крепость составляла лишь 33%», - сказал представитель налоговой милиции.

По его данным, фальсифицированная продукция принадлежала 66-летнему полтавчанину, частному предпринимателю, который занимался перевозкой и реализацией водочных изделий. Всего изъяли поддельной продукции на сумму свыше 140 тыс. грн.

Всего с начала года работники налоговой милиции Полтавской области к административной и уголовной ответственности привлекли почти 50 организаторов подпольных цехов и полулегальных производств. Возбуждено 16 уголовных дел за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным изготовлением алкогольных напитков из сырья, опасного для жизни и здоровья человека и 2 уголовных дела за незаконное использование фальшивых марок акцизного сбора. Из оборота изъяли ликеро-водочную продукцию сомнительного происхождения на сумму почти 350 тыс. грн.