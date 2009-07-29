Маргарин влияет на кишечник

Полинасыщенные кислоты безусловно полезны для сердца, но чрезмерное из употребление вредно для кишечника. Эксперты полагают, что линолиевая кислота из растительных маргаринов является причиной 25% случаев язвенных колитов.

Они сделали такой вывод, изучив более чем 200000 пищевых дневников, написанных участниками исследования.

Питание, богатое другими жирами, такими как омега 3, снижает риск развития неспецифического язвенного колита на 77 %.

Линолиевая кислота - жирная кислота, найденная в семенах и орехах. В теле она преобразуется в арахидоновую кислоту - компонент клеточной мембраны. При высоких ее уровнях, обнаруженных у пациентов с неспецифическим язвенным колитом, происходят воспалительные процессы (выработка соответствующих химических веществ).

На протяжении четырехлетнего исследования колит был выявлен у 126 участников. При учете других факторов, таких как курение, калорийность питания, прием лекарства, оказалось, что жиры по-прежнему ухудшают здоровье кишечника.

Люди потребляют в среднем 10 г линолиевой кислоты, а в исследовании ее потребление было превышено в три раза. Известно, что кислоты омега 3 устраняют вред, наносимый другими жирными кислотами.

medstream.ru