Солярий смертельно опасен для здоровья

Солярий так же смертельно опасен для человека, как мышьяк или иприт (горчичный газ), сообщает агентство АР.

Эксперты Международного агентства исследований онкологических заболеваний (Лион, Франция) проанализировали результаты двадцати исследований и пришли к выводу, что риск возникновения рака кожи возрастает на 75%, если человек начинает посещать солярий до 30 лет.

Также обнаружено, что все типы ультрафиолетового излучения вызывают сильные мутации у мышей. По словам ученых, это является доказательством канцерогенности ультрафиолета. До сих пор смертельно опасным считался только один тип УФ-излучения.

С тех пор как в мире вошел в моду искусственный загар, рак кожи значительно "помолодел". К примеру, сегодня в Великобритании меланома диагностируется в основном у двадцатилетних девушек, хотя ранее этот недуг поражал людей старше 75 лет.

Предыдущие исследования установили, что завсегдатаи соляриев в 8 раз больше рискуют заболеть меланомой, чем те, кто никогда не прибегает к искусственному загару. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендует молодежи до 18 лет не пользоваться соляриями, а Американское онкологическое сообщество советует добиваться загара не на пляже или в солярии, а с помощью специальных косметических средств.

science.compulenta.ru