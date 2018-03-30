Профессия мужчины сказывается на его здоровье

Ученые из Манчестерского университета, проведя ряд исследований, составили перечень специальностей, негативно влияющих на мужской основной инстинкт. При этом были учтены не только профессиональные обязанности и условия работы, но и присущие занятым в той или иной отрасли сотрудникам вредные привычки, стрессогенность различных видов деятельности и даже количество разводов среди их представителей.

Результаты заморских исследователей оказались неутешительны и для россиян: практически все основные специальности, так или иначе, испытывают на прочность мужское здоровье. Однако некоторые из них особенно в этом «преуспели».

Акулы бизнеса

Сидячая работа, несбалансированное питание и постоянные авралы – норма жизни для российских бизнесменов и офисных сотрудников. А если прибавить к этому коварных конкурентов, нестабильность на фондовых рынках и нерасторопность бюрократического аппарата, то картина будет более полной. В общем, стресс, да и только. И действительно, когда жизнь превращается в непрерывную борьбу за активы и гонку вверх по карьерной лестнице, на любовь не остается ни времени, ни желания, ни сил. К тому же, по словам психологов, некоторые успешные столичные менеджеры, успевшие вкусить все прелести потребительского бума, страдают интимофобией. Что, впрочем, неудивительно, ведь с первого раза не всегда понятно, что же на самом деле больше привлекает пленительных молодых красоток: личные качества топ-менеджера в годах или все-таки его банковский счет.

Мужчины в форме

Как известно, немало женщин любят военных, однако из-за напряженного несения службы и связанных с ней опасностями у них самих не всегда получается ответить взаимностью. Впрочем, даже в свободное от боевых действий время бесконечные скитания по гарнизонам, общество угрюмых сослуживцев, строгая дисциплина и однообразная пища могут напрочь лишить «старых солдат, не знающих слов любви», способности наслаждаться обществом прекрасных дам. Особенно тяжело приходится морякам, которые, даже сойдя на берег после дальнего плавания, хотят, но уже не могут расстаться со стереотипом, что женщина на корабле – плохая примета. В связи с этим в медицине даже появился специальный термин «импотенция моряка».

Не легче и представителям правоохранительных органов. И хотя у них есть возможность после тяжелого трудового дня ежевечерне возвращаться домой, многим из них так и не удается перестать бесконечно прокручивать в голове допрос опасного преступника и переключиться на выполнение супружеского долга.

Служители муз

Свои трудности и у представителей творческих профессий: весь их пыл, как правило, полностью уходит на то, чтобы доказать невежественной публике свою гениальность. Однако, судя по количеству общепризнанных мастеров пера и холста, получается это далеко не у всех. Впрочем, как известно, поэтом можешь ты не быть, но богемный образ жизни вести обязан. И если с рок-н-роллом и наркотиками отношения еще как-то складываются, то вот с сексом порой возникают проблемы. Что опять же неудивительно: любой врач может подтвердить, что нерегулярная половая жизнь, случайные связи и синдром непризнанного гения убивают все желания на корню.

Парень от станка

Не все в порядке и у представителей рабочего класса, не склонных к рефлексии. Тяжелый труд, регулярное поднятие тяжестей и не менее регулярное распитие горячительных напитков в тесной мужской компании любовным марафонам явно не способствует. А если производство еще и вредное, например связанное с резким перепадом температур или токсичными выхлопами, то о любовных похождениях вообще можно забыть. К тому же не стоит думать, что физический труд не предполагает нервных перегрузок: спасателям, пожарным, промышленным альпинистам и шахтерам наверняка будет что сказать по этому поводу.

Назло рекордам

Казалось бы, у спортсменов, служащих образцом здорового образа жизни, проблем с потенцией быть не должно. Но это не совсем так: изматывающие тренировки, строгий режим и навязчивые мысли о золотых медалях не оставляют многим сил для рекордов в личной жизни, а постоянные сборы и соревнования – времени для поиска постоянной партнерши. А между тем нерегулярная половая жизнь и случайные связи, по словам специалистов, – одна из причин полового бессилия, не говоря уже о травмах и последующем усиленном лечении, которые отнимают у атлетов последнюю надежду на восстановление основного инстинкта.

От бессилия спасут креветки и пиво?

Обнародовав свой печальный список опасных для потенции специальностей, британские ученые умалчивают о том, как, несмотря на профессиональные обязанности, оставаться в форме. Ответ на этот вопрос дают российские сексологи.

«В первую очередь необходимо регулярно проходить медицинский осмотр и своевременно сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, – рассказал «НИ» врач-сексопатолог Илья Михайлов. – Особенно стоит остерегаться герпеса, который в запущенных случаях может поражать простату. Также желательно больше двигаться – этот совет особенно актуален для мужчин, ведущих сидячий образ жизни. Даже небольшая пешая прогулка поможет устранить застой крови в малом тазу. Умеренные тренировки хороши тем, что держат в тонусе мышцы, а это связано с гормонами, которые во многом отвечают за мужские функции. Немаловажную роль играет и правильное питание. Темный шоколад, морепродукты, зелень и темные сорта пива в терапевтических дозах оказывают благотворное действие на мужское здоровье. Пробуждению основного инстинкта способствует и отказ от вредных привычек, которые могут приводить к сбоям в иммунной системе, а впоследствии и к половому бессилию. И, разумеется, по возможности необходимо сделать свою интимную жизнь регулярной. Хотя конкретных норм и правил здесь быть не может, главное – не допускать длительных периодов воздержания».

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