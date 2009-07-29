Ожирение вредно ...для кошелька

Ожирение - это не только вредно для здоровья, но и для кошелька, утверждают американские медики. Согласно последним исследовательским данным, около 10% всех медицинских затрат в современном мире так или иначе связаны с борьбой с ожирением или избыточным весом, сообщает издание CyberSecurity.

Как показывают новейшие исследования, в Соединенных Штатах число тучных людей и стоимость лечения болезней, связанных с ожирением, резко увеличились за период с 1998 по 2006 год.

Согласно опубликованным в журнале Health Affairs данным, в 2006 году сумма, истраченная на лечение и профилактику заболеваний, связанных с ожирением, составила 147 миллиардов долларов. Это вдвое превышает аналогичные показатели восемью годами ранее - 74 миллиарда.

Ученые из некоммерческой организации Research Triangle Institute и американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что расходы на лечение связанных с ожирением болезней, включая диабет и сердечные заболевания, сейчас составляют 9,1% от общих затрат на здравоохранение - в сравнении с 6,5% в 1998 году.

Число людей, страдающих ожирением, за истекший период увеличилось на 37%, и в настоящее время почти треть американцев относится к категории людей с избыточным весом. "Для людей, страдающих ожирением затраты на медобслуживание за последние годы выросли очень значительно. Мы всегда пытались внушить людям, что ожирение - это плохо, но современный образ жизни и привычки питания играют против нас", - говорит Джефф Леви, глава некоммерческого фонда Trust fir America`s Health.

По его словам, современному человечеству, если оно не желает окончательно превратиться в поголовных толстяков, следует как можно скорее менять рацион питания и как можно больше двигаться.

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