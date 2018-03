Разведенные чаще болеют

Разведенные люди страдают хроническими заболеваниями чаще других, сообщает Би-би-си. Такие данные были получены в ходе исследования специалистов из Университета Чикаго (University of Chicago) под руководством доктора Линды Вейт (Linda Waite). Отчет об их работе будет опубликован в Journal of Health and Social Behaviour.

Ученые опросили 8652 человека в возрасте от 51 до 61 года. В ходе исследования было установлено, что разведенные люди страдают хроническими заболеваниями на 20 процентов чаще, чем те, кто никогда не разводился или вообще не состоял в браке. Для испытуемых, которые после развода заключили второй брак, этот показатель составлял 12 процентов.

Кроме того, специалисты оценили признаки депрессии среди участников исследования. Выяснилось, что люди, постоянно состоящие в браке, а также заключившие повторный брак, имели более выраженные признаки депрессии, чем не состоявшие в браке испытуемые.

По словам Линды Вейт, негативное влияние развода на здоровье вызвано стрессом, сокращением доходов на человека, а также необходимостью в одиночку воспитывать детей. Тогда как брак оказывает на здоровье положительное влияние, делая образ жизни супругов более здоровым, а финансовое положение более стабильным.

medportal.ru