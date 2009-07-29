Сахар заживляет раны

Лектор из университета Вулвергемптона, Великобритания, получил грант в 25000 фунтов стерлингов на исследование чудесных заживляющих свойств обычного сахара. Моисей Муранду (Moses Murandu) родился в Зимбабве, и еще его отец использовал гранулированный сахар при лечении ран и порезов, чтобы уменьшить боль и ускорить процесс заживления.

Моисей Муранду провел исследование, в котором изучал воздействие сахара на раны пациентов, причем выделял на эту работу свои собственные средства. Оказалось, сахар можно применять в лечении ран, язв на ногах и даже при ампутациях. Он помогает заживить рану и снизить боль, поскольку болезнетворным бактериям необходима вода для размножения и роста, а сахар впитывает воду, заставляя бактерии погибать. Моисей Муранду определил, что 25% сахарный раствор приводит к гибели микроорганизмов.

«В Великобритании гранулированный сахар никогда не применялся в лечении ран, хотя сахарные пасты тут используют. Когда я был ребенком, мой отец постоянно использовал сахар или соль, и я не мог предположить, что такие простые и действенные средства не используются широко», — рассказал Муранду. Пациенты, принявшие участие в исследовании, были удивлены простотой метода, способного оказать такое сильное влияние на течение их болезней.

Исследования Моисея поддержал его коллега Малкольм Симмз (Malcolm Simms), который ранее работал в Уганде и наблюдал, как там использовали сахар в медицинских целях, сообщает Health-ua.org.

Между тем, эффект от приема сахара внутрь не столь позитивен. Сахар может оказывать на мозг действие, сходное по многим параметрам с результатом приема наркотиков. Такие выводы ранее сделали ученые из Принстонского университета (США), изучавшие воздействие сахара в опытах с лабораторными крысами.

Профессор Барт Хобел и его коллеги в экспериментах обнаружили признаки наркотической зависимости от сахара, в частности, реакцию на прекращение его приема, сходную с абстинентным синдромом у наркоманов, формирование сильной тяги к этому веществу.

«Если избыточное потребление сахара — действительно форма зависимости, она должна вызывать долговременные изменения в мозге страдающих ею. Патологическое влечение и склонность к срывам — важнейшие компоненты зависимости, и мы можем продемонстрировать такое поведение на крысах», — заявил Хобел.

В эксперименте Хобела лабораторные животные были приучены к потреблению сахара, а затем лишены его на длительное время. Когда после перерыва крысы вновь получили сахар, они съели его больше, чем когда-либо прежде, что типично для поведения наркоманов.

Кроме того, крысы, приученные к сахару, а затем лишенные его, потребляли алкоголя больше, чем животные из контрольной группы, что также свидетельствует о изменениях мозга, сходных с изменениями, происходящими у наркоманов.

Лишение сахара у крыс, приученных к нему, вызывало снижение уровня гормона допамина, и они показывали признаки тревоги, беспокойства, страха, характерные для абстинентного синдрома. Они отказывались выходить на открытое место, у них исчезал инстинкт, побуждающий исследовать окружающее пространство.

rosbalt.ru