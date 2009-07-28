Курильщики редко подвержены гипертонии
16:01, 28 июля 2009Страна
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Хотя риск сердечных болезней высок
Курильщики реже некурящих страдают от высокого давления, хотя больше рискуют заполучить сердечные болезни.
Такой вывод сделали сотрудники Университетского колледжа Лондона (Великобритания) на основе результатов исследования более 20 тысяч мужчин и женщин.
И курение, и гипертония являются причинами ранних смертей. Однако те, кто курит, редко жалуются на высокое кровяное давление в сравнении с теми, кто не имеет этого пагубного пристрастия, и теми, кто курил, но позднее отказался от вредной привычки. Ученые объясняют этот парадокс тем, что курильщики гораздо стройнее некурящих. А высокое давление, как известно, чаще мучает тех, кто имеет лишний вес.
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