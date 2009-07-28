25 детей умерли от отравления парацетамолом

В Бангладеш как минимум 25 детей в возрасте от одного года до пяти лет умерли за последние две недели от отравления токсичными веществами, обнаруженными в сиропе парацетамола, изготовленном местной фармацевтической компанией.

Об этом сообщил министр здравоохранения Бангладеш Рауль ХАКВЕ, передает Газета.ру.

По его словам, в сиропе было обнаружено слаботоксичное вещество диэтиленгликоль, применяемое для окрашивания в текстильной промышленности и при обработке изделий из кожи.

Как заявил глава Минздрава, производитель лекарства добавлял в парацетамол диэтиленгликоль, потому что он в 10 раз дешевле пропиленгликоля, используемого в качестве растворителя в сиропе парацетамола.