25 детей умерли от отравления парацетамолом
14:23, 28 июля 2009Страна
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В лекарстве токсичные вещества
В Бангладеш как минимум 25 детей в возрасте от одного года до пяти лет умерли за последние две недели от отравления токсичными веществами, обнаруженными в сиропе парацетамола, изготовленном местной фармацевтической компанией.
Об этом сообщил министр здравоохранения Бангладеш Рауль ХАКВЕ, передает Газета.ру.
По его словам, в сиропе было обнаружено слаботоксичное вещество диэтиленгликоль, применяемое для окрашивания в текстильной промышленности и при обработке изделий из кожи.
Как заявил глава Минздрава, производитель лекарства добавлял в парацетамол диэтиленгликоль, потому что он в 10 раз дешевле пропиленгликоля, используемого в качестве растворителя в сиропе парацетамола.
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