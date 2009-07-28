Создан шоколад для сидящих на диете

Создан новый шоколад, который совершенно спокойно могут есть те, кому врачи предписывают диету или кто сам боится набрать лишний вес, сообщает издание Daily Mirror.

Производители утверждают, что в новом шоколаде на 90% меньше калорий, чем в стандартной плитке. К тому же, он не так сильно тает как обычный шоколад.

Швейцарская компания Barry Callebaut назвала разработанный ею тайный ингредиент "вулканом", потому что он может выдерживать температуру до 55 градусов по Цельсию.

"Наши инженеры натолкнулись на данную технологию совершенно случайно. Это приятный продукт с шоколадным вкусом и сильным ароматом. Он тает во рту, но лишь благодаря ферментам, содержащимся в человеческой слюне, а не от тепла", - сообщил по поводу новинки пресс-секретарь компании.

Компания надеется продать технологию "Вулкана" фирмам Cadbury и Nestle. В течение двух лет новинка может появиться на прилавках, радуя тех, кому настоящий шоколад есть не рекомендуется.

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