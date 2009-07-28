В Днепропетровске милиция нашла трамадол на 3 млн грн

В Днепропетровске 27 июля из незаконного оборота изъята большая партия наркотического лекарственного средства «трамадол» - свыше 140 тыс. ампул.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.

По данным стражей порядка, наркотики незаконно хранились в центральной части города в складском помещении, принадлежащем одному из обществ с ограниченной ответственностью. Во время санкционированного обыска следователи ГУ МВД в области изъяли упомянутые ампулы «трамадол гидрохлорида № 5» производства местного ОАО.

По заключению специалистов, изъятая партия – крупнейшая в независимой Украине, и по ценам «черного» рынка ее стоимость составляет почти 3 млн. грн., отметили в ГУ МВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины и выясняются лица, причастные к незаконному обороту наркотических веществ.