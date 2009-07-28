Лечебные амбулатории Черкащины укомплектованы врачами на 60%

Лечебные амбулатории Черкасской области по состоянию на 1 июля укомплектованы врачами лишь на 60,6%.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Игорь ВАЛОВЫЙ.

В частности, в 12 сельских лечебных амбулаториях вообще не осталось врачей, в 4 фельдшерско-акушерских пунктах не занята ни одна должность младших медицинских специалистов.

Как подчеркнул И.ВАЛОВЫЙ, медицине области остро не хватает педиатров, терапевтов, фтизиатров, рентгенологов, лаборантов. На протяжении последних лет постоянно обостряется негативная тенденция отсутствия кадрового обеспечения больниц специалистами, особенно в сельской местности.

В то же время в Черкасской области увеличились количество врачей пенсионного возраста, которое на начало года достигло по области 28%, а в Звенигородском и Тальновском районах - 50%. Еще 15% врачей - это специалисты предпенсионного возраста.