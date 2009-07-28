Луганщина: уровень заболеваемости туберкулезом снизился

По данным областного противотуберкулезного диспансера, в первом полугодии 2009 года уровень заболеваемости всеми формами туберкулеза в Луганской области снизился на 8,3%, показатель смертности от прогрессирующих форм туберкулеза - на 3,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Луганском областном Центре здоровья.

Профилактическая работа по профилактике туберкулеза среди населения области проводится удовлетворительно. Так, показатель охвата флюорографическими осмотрами взрослого населения в 2009 году вырос на 1,5%. Выявляемость больных туберкулезом при профосмотрах составляет 54,1%. Охват туберкулинодиагностикой детского населения Луганской области составил 365,6 на 1000 детей.

В лечебно-профилактических учреждениях активно проводится профилактическая работа с приоритетом в группах повышенного риска заболеваемости туберкулезом по медицинским и социальным показаниям. В целом по области группа риска по медицинским показаниям составила 171 тыс. 068 человек, в первом полугодии обследовано 85 тыс. 138 чел., что составляет 49,8% от годового плана. Группа риска по социальным показаниям составила 816 тыс. 349 чел., обследовано 321 тыс. 721 чел. (39,4%).