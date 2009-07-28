Российские дети станут невыездными из-за гриппа A/H1N1

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО предлагает запретить все выезды организованных групп детей за рубеж в связи с распространением в мире гриппа A/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан РФ, недопущения завоза и распространения случаев пандемического гриппа среди населения, с учетом неблагоприятного прогноза эпидемиологической ситуации, Г.ОНИЩЕНКО предложил руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ принять меры по недопущению выезда организованных групп детей за рубеж до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Роспотребнадзор дал указания своим подразделениям в регионах взять под строгий контроль возвращающихся из-за рубежа в составе организованных групп детей, обеспечить проведение медосмотра, установить наблюдение на срок инкубационного периода.

«В случае выявления признаков острых респираторных инфекций во время санитарно-карантинного контроля у детей, прибывших из-за рубежа в составе организованных групп, принимать меры по изоляции всех членов группы до получения результатов лабораторного исследования», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 июля в России количество заболевших гриппом A/H1N1 выросло до 28 человек.

Также вчера Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что в связи с распространением нового гриппа запретил выезд детских групп в Великобританию.