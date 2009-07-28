Что лечит сало

О том, как полезно сало говориться много. Да и не зря, ведь этот продукт питания с древних времен наши предки использовали и для лечения. На столах наших предков свиное сало присутствовало в неограниченных количествах. В этой статье мы предлагаем вам поговорить о том, какие простые рецепты народной медицины существуют на основе сала.

Рецепт 1. Если у вас внезапно разболелся зуб, то не торопитесь принимать обезболивающее средство.

Вместо таблетки возьмите небольшой ломтик соленого сала, который предварительно нужно очистить от частиц соли и отделить от шкурки, и приложите его за щеку к больному зубу.

Оставьте сало во рту на двадцать минут, а по истечении этого времени выньте остатки. Боль должна утихнуть.

Следует отметить, что сало только поможет избавиться от болевых ощущений, но лечением не является, поэтому не откладывайте визит к врачу, который поможет вам устранить саму причину боли.

Рецепт 2. Никто из нас не застрахован от ран. Некоторые раны затягиваются очень долго, доставляя больному массу неудобств и неприятных ощущений.

Для того чтобы ускорить процесс заживления раны воспользуйтесь таким средством: для его приготовления вам потребуется в равных долях взять пчелиный воск, свиной жир, еловую смолу.

Все ингредиенты смешайте в одной эмалированной посудине и поварите средство на медленном огне, постоянно помешивая.

Варить средство нужно в течение пяти-десяти минут.

Полученную мазь, пока она не остыла, переливают в стеклянную баночку, после чего, остужают.

Пораженный участок кожи необходимо смазывать готовым средством два-три раза в течение суток.

Рецепт 3. Поможет сало и при таком распространенном среди прекрасной половины человечества заболевании, как варикозное расширение вен.

Если вы страдаете данным недугом, то возьмите на вооружение такой рецепт: ломтики несоленого сала следует приложить на больные места (узлы) и закрепить их при помощи повязки. Повязку не следует снимать в течение суток.

По истечении этого времени необходимо поменять повязку. Повторяйте данные действия до тех пор, пока не добьетесь облегчения своего состояния.

Рецепт 4. Примерно также можно лечить и такое заболевание, как мастит. Вы должны также приматывать кусочки сала к больным местам и менять повязку один раз в сутки.

Существует только одно отличие: в данном случае вам потребуется использовать не свежее сало, а старое.

Рецепт 5. Наши предки при помощи сала лечили даже геморрой.

Для приготовления лекарственного средства от геморроя необходимо взять старое сало и хорошенько растолочь его.

К толченому салу добавляют мелко порубленный репчатый лук и смесь снова толкут до получения относительно однородной массы. Готовое средство вводят в прямую кишку.

Повторять эту процедуру следует каждый день до тех пор, пока не почувствуете облегчения своего состояния.

Рецепт 6. При помощи топленого сала можно даже удалить с кожи ненавистные бородавки.

Для этого вам потребуется смешать топленое сало с толченым чесноком.

При этом, очень важно соблюдать пропорции: две части сала и одна часть чеснока.

Готовую массу наносят на бородавку и закрепляют при помощи повязки.

Смесь следует менять один раз в сутки.

Рецепт 7. Хорошего эффекта поможет добиться сало и при растрескивании кожи на пятках.

Сначала вам потребуется распарить ногу в горячей воде, после чего нужно удалить ороговевший слой кожи при помощи пемзы и приложить к пяткам ломтики старого соленого сала, которые необходимо предварительно очистить от частиц соли.

Прикладывать сало нужно несколько раз в день.

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