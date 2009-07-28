Гриппом A/H1N1 за два года во всем мире могут инфицироваться 2 млрд людей
Даже несмотря на то, что пандемия уже продолжается 3-4 месяца – это ранняя стадия... В мире за последние 4 месяца умерли 800 человек... Работа над изготовлением вакцины ускоряется, но отметил, что главное здесь - вопрос безопасности...
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что гриппом A/H1N1, который распространился на 160 стран мира, в течение следующих двух лет могут инфицироваться два миллиарда человек.
Как сообщает Би-Би-Си, представитель ВОЗ Кейджи ФУКУДА заявил, что пандемия будет распространяться, и сообщение о 100 тысячах новых случаев заболевания на прошлой неделе только в Англии могут соответствовать действительности.
“Сравнительно четко понятно, что вирус будет продолжать распространяться. Даже несмотря на то, что пандемия уже продолжается 3-4 месяца – это ранняя стадия”, - сказал он.
По данным ВОЗ, в мире за последние 4 месяца в результате болезни умерли почти 800 человек.
ВОЗ утверждает, что работа над изготовлением вакцины ускоряется, но отметил, что главное здесь - вопрос безопасности.