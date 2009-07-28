Каждый житель Чернигова сможет пройти медобследование бесплатно

В Чернигове с августа стартует акция «С мыслью о здоровье черниговчан», во время которой каждый житель города сможет бесплатно пройти медицинское обследование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Черниговском пресс-клубе реформ сообщила председатель объединения «Общественное мнение» Анна РОМАНОВА.

По ее словам, акция бесплатного медицинского обследования жителей Чернигова является очень актуальной, поскольку демографическая ситуация в области и городе остается сложной – смертность в несколько раз превышает рождаемость. Первое место среди причин смертей жителей региона занимают сердечно-сосудистые заболевания, на втором – онкологические. В структуре онкологических заболеваний лидирует рак молочной железы, от которого страдают не только женщины, но и мужчины.

«Врачи считают, что высокая смертность от этих болезней связана именно с несвоевременным медицинским обследованием и диагностикой», - отметила А.РОМАНОВА.

Эти факты и побудили общественную организацию начать акцию «С мыслью о здоровье черниговчан», которая будет продолжаться с 3 августа по 11 октября этого года. Жители Чернигова будут иметь возможность бесплатно пройти обследование сердечно-сосудистой системы (измерять давление и сделать кардиограмму), получить консультации квалифицированных кардиологов, а также получить бесплатное направление на маммографию. Будут финансировать акцию «С мыслью о здоровье черниговчан" местные предприятия.

В каждый микрорайон города будет приезжать специально оборудованный автобус с врачами. Активисты организации уже разработали 54 маршрута и график поездок в Чернигове. Передвижные медицинские центры будут работать с 12.00 до 19.00. Организаторы акции надеются, что обследованием заинтересуются не только пожилые люди, но молодежь и люди среднего возраста.

Как отметил главный городской онколог Валерий ЗУБ, во время акции будет проходить информационная кампания, направленная на то, чтобы стимулировать людей задуматься над ценностью собственного здоровья и своевременно проходить профилактические осмотры.

"Об этом постоянно нужно говорить, ведь осведомленность населения низкая", - сказал врач.

Также организаторы подчеркнули, что данная акция не имеет никакого политического подтекста, а вызвана исключительно демографической ситуацией в регионе. Ее поддержали управление здравоохранения городского совета и некоторые СМИ областного центра.

"Если акция спасет хоть несколько человеческих жизней, ее можно считать успешной", - убеждены организаторы.