В России - уже 30 случаев заболевания новым гриппом

В России на сегодня официально подтверждено около 30 случаев заболевания новым гриппом А/H1N1.

Как передает канал "Вести", главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко отметил, что за сутки число инфицированных увеличилось в полтора раза. Еще несколько человек госпитализированы с симптомами этого заболевания.

Увеличивается и число городов, где выявлен опасный грипп, среди них - Москва, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, а также Томская, Московская и Челябинская области.

В понедельник Григорий Онищенко подписал распоряжение о запрете выезда детских групп из России в Великобританию, которая лидирует среди европейских стран по числу заболеваний новым гриппом.