Лавандовое масло снимает стресс
Успокаивающий эффект ароматерапии
Группа японских исследователей под руководством Акио Накамуры (Akio Nakamura) произвела количественную оценку влияния запахов на психофизиологию. Статью об этом исследовании публикует американский Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии (Journal of Agricultural and Food Chemistry).
В эксперименте, поставленном на крысах, ученые подвергали животных стрессу, помещая их в ограничивающие движение пластиковые трубки. При этом часть животных вдыхали ароматическое вещество - ликареол.
Ликареол или (R)-(-)-линалоол (3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол) - органическое соединение, относящееся к группе терпеноидов. В промышленности выделяется из масла мускатного шалфея и лавандового масла, встречается в чае, апельсинах, винограде и других фруктах, обладает запахом ландыша.
Его психофизиологические эффекты описаны в ряде исследований. В целом, известно, что ликареол обладает успокаивающим эффектом и снижает частоту сердечных сокращений.
После двухчасового стресс-сеанса животных декапитировали и подвергали образцы их крови гормональному исследованию, а также замеряли количество различных мРНК, отвечающих за синтез белков, связанных со стрессом.
Количество мРНК отражает активность, с которой в клетках подопытных животных шла экспрессия соответствующих генов, а значит, позволяет установить интенсивность реакции организма на стресс.
Из 1695 генов, на экспрессию которых стресс в принципе повлиял (всего были проверены 12 263 генов), вдыхание ароматического вещества значительно снижало экспрессию 109 генов, а синтез 6 видов мРНК, напротив, увеличивался.
При оценке этих изменений было установлено, что "ароматерапия" при стрессе оказывает влияние на биологические процессы в лейкоцитах крыс (включая нейтрофилы и лимфоциты), нивелируя у животных обусловленные стрессом изменения имунного ответа. Анализы крови показали, что вдыхание ликареола приводит к нормализации уровня нейтрофилов и лимфоцитов в крови подопытных животных.
Накамура работает в городе Кавасаки, в исследовательском центре компании Hasegawa Co., Ltd., уже более сотни лет занимающейся производством вкусоароматических добавок и пищевых ароматизаторов. Его работа выполнена в сотрудничестве со специалистами кафедры прикладной биологической химии Токийского университета.