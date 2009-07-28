Лавандовое масло снимает стресс

Группа японских исследователей под руководством Акио Накамуры (Akio Nakamura) произвела количественную оценку влияния запахов на психофизиологию. Статью об этом исследовании публикует американский Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии (Journal of Agricultural and Food Chemistry).

В эксперименте, поставленном на крысах, ученые подвергали животных стрессу, помещая их в ограничивающие движение пластиковые трубки. При этом часть животных вдыхали ароматическое вещество - ликареол.

Ликареол или (R)-(-)-линалоол (3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол) - органическое соединение, относящееся к группе терпеноидов. В промышленности выделяется из масла мускатного шалфея и лавандового масла, встречается в чае, апельсинах, винограде и других фруктах, обладает запахом ландыша.

Его психофизиологические эффекты описаны в ряде исследований. В целом, известно, что ликареол обладает успокаивающим эффектом и снижает частоту сердечных сокращений.

После двухчасового стресс-сеанса животных декапитировали и подвергали образцы их крови гормональному исследованию, а также замеряли количество различных мРНК, отвечающих за синтез белков, связанных со стрессом.

Количество мРНК отражает активность, с которой в клетках подопытных животных шла экспрессия соответствующих генов, а значит, позволяет установить интенсивность реакции организма на стресс.

Из 1695 генов, на экспрессию которых стресс в принципе повлиял (всего были проверены 12 263 генов), вдыхание ароматического вещества значительно снижало экспрессию 109 генов, а синтез 6 видов мРНК, напротив, увеличивался.

При оценке этих изменений было установлено, что "ароматерапия" при стрессе оказывает влияние на биологические процессы в лейкоцитах крыс (включая нейтрофилы и лимфоциты), нивелируя у животных обусловленные стрессом изменения имунного ответа. Анализы крови показали, что вдыхание ликареола приводит к нормализации уровня нейтрофилов и лимфоцитов в крови подопытных животных.

Накамура работает в городе Кавасаки, в исследовательском центре компании Hasegawa Co., Ltd., уже более сотни лет занимающейся производством вкусоароматических добавок и пищевых ароматизаторов. Его работа выполнена в сотрудничестве со специалистами кафедры прикладной биологической химии Токийского университета.

podrobnosti.ua