Жизнь по биоритмам

Вы знаете, что такое хронобиология? А что вы знаете про биоритмы? Все мы состоим из одинакового набора органов, а у каждого из этих органов есть свои собственные часы наилучшего или наихудшего состояния, проще говоря – «часы пик». Вот специалисты-хронобиологи как раз изучают проявления цикличности в работе нашего организма, или, проще говоря, биоритмы человека.

В разное время суток мы чувствуем себя по-разному, даже по-разному выглядим, весим, и способны на разные поступки! Как выбрать самое оптимальное время, например, для свидания или принятия решения, для поездки в автомобиле или уходу за собой? Вот всего несколько советов, которые вам могут пригодиться.

- Если вы хотите выпить чашечку ароматного кофе, то лучше всего это сделать утром, до полудня. Именно в это время с наибольшим усердием работает обоняние, и запахи чувствуются чрезвычайно остро. Но вы должны знать, что именно в промежутке с 7 до 10 утра, когда организм пробуждается, артериальное давление резко подскакивает.

- Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, разумнее заменить утренний кофе хотя бы короткой прогулкой в парке, в лесу – в это время суток вы особенно остро ощутите утренние ароматы природы.

- Если вы собираетесь в кафе, ресторан или на встречу с подругами - умеренные возлияния наиболее уместны в период с 18 до 20 часов, когда печень наиболее ловко расправляется с алкоголем.

- Постарайтесь избежать принятия серьезных решений до 9 часов утра, но и слишком долго взвешивать «за» и «против» тоже не стоит - оптимальное время для принятия решений, если верить биоритмам, - около полудня.

- Зная особенности функционирования биоритмов, можно смело приступать к болезненным процедурам, вроде посещения стоматолога, эпиляции или мезотерапии: с 18 до 20 часов болевая чувствительность организма существенно снижается.

- А вот сделать красивую прическу самостоятельно или сходить к парикмахеру биоритмы рекомендуют между 14 и 15 часами, когда в организме мало статического электричества, и с волосами легко проводить различные манипуляции.

- Если вы сидите на диете или просто очень следите за своим весом, в восемь часов вечера постарайтесь не взвешиваться, чтобы избежать ненужных огорчений. Именно в это время суток показатель будет максимальным.

- Даже при самом напряженном жизненном графике постарайтесь не садиться за руль своего автомобиля с 2 до 4 часов утра. В это время суток не только сильно снижена работоспособность человека, но и ослаблено зрение, в том числе различение цветов. Ночью, как известно, все кошки серые, а светофоры - черные: контрастные красный и зеленый становятся для глаза практически одинаковыми.

- Если вы в предвкушении романтического свидания, вам придется отпроситься с работы или даже взять отгул. В 10-11 утра и в 16-18 часов дня мы выглядим свежее и привлекательнее всего. А вот от искушения увидеться с любимым в обеденный перерыв, с 13 до 15 часов, иногда стоит отказаться: в это время замедляются обменные процессы, и мы выглядим более вялыми, чем обычно.

- Сексопатологи утверждают, что нечаянной, но очень желанной радостью для вашего супруга может стать специфическая утренняя разминка - в формате занятий сексом. Именно с утра у мужчины наиболее высока концентрация тестостерона. А вот у женщин пик половой активности, увы, как правило, приходится на 23 часа, когда мужчина хоть и не прочь заняться сексом, но быстро переходит от нежных слов к крепкому сну. Впрочем, утверждают специалисты, существует и компромиссное мужско-женское время для занятий сексом - 16 часов, но по иронии биоритмов приходится оно, увы, на разгар трудового дня.

- Неплохо было бы заставить себя подняться с кровати в промежутке между 4 и 7 часами утра (как раз начинают активизироваться железы внутренней секреции) и нанести на кожу легкий увлажняющий крем, уместными будут и контрастный душ или протирание кожи кусочками льда в это время.

- А вот с 17 до 20 часов как раз наступает время масок, пилингов и лифтингов - все питательные вещества пойдут строго по назначению.

- С 20 до 22 кожа с благодарностью примет очищающие процедуры и по-настоящему порадуется бане, а вот с десяти вечера до полуночи лучше всего просто поспать.

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