Создают искусственный мозг

В течение 10 лет ученые планируют создать полностью функциональный искусственный человеческий мозг, утверждает ведущий швейцарский ученый Генри Маркрам.Руководителю проекта по воссозданию искусственного мозга уже удалось воссоздать некоторые отдельные элементы мозга крысы, сообщает Би-би-си.

Как заявил профессор на прошедшей в Оксфорде научной конференции, искусственный мозг человека поможет выяснить причины психических расстройств, от которых страдают около двух миллиардов людей.

Первые совместные шаги по созданию синтетического мозга были сделаны швейцарским Федеральным техническим институтом Лозанны и компанией IBM в 2005 году.

Перед участниками проекта Blue Brain, возглавляемого Генри Маркрамом, была поставлена задача компьютерного моделирования новой коры головного мозга человека, так называемого неокортекса.

Ученым уже удалось смоделировать часть неокортекса молодой крысы. Теперь у Маркрама появилась вера в то, что человеческий мозг можно будет создать в ближайшие десять лет.

Уже сегодня исследования помогают ученым лучше понять, как работает мозг. Например, при виде цветка усиливается электрическая активность, по которой становится понятно, как мозг воспринимает предметы.

"Реагируя на какой-либо раздражитель, мозг создает свое собственное отображение", - говорит Маркрам. Одна из задач ученых извлечь эти отображения, чтобы непосредственно увидеть, как мозг воспринимает мир.

Исследователи также надеются, что проект по созданию искусственного мозга поможет создать искусственные модели млекопитающих. И тогда ученым не придется ставить эксперименты на животных.

rian.ru