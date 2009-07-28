В Кировограде еще 3 случая подозрения на тропическую малярию

На прошедших выходных в Кировограде в инфекционное отделение городской больницы №1 с подозрением на тропическую малярию были госпитализированы еще три сотрудника авиакомпании «УРГА».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Кировоградской области.

С характерными для болезни симптомами в медицинское учреждение попали 33-летний штурман, недавно вернувшийся из Республики Чад, а также 39-летний менеджер и 44-летний бортмеханик авиакомпании “УРГА”, прилетевшие из Республики Конго.

Состояние больных оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, 20 и 22 июля в инфекционное отделение кировоградской городской больницы №1 с подозрением на малярию были госпитализированы двое сотрудника авиакомпании «УРГА», недавно вернувшиеся из Республики Конго.