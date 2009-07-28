Чем полезна сода

Бикарбонат натрия замедляет прогрессирование хронического заболевания почек, обнаружили британские ученые.

Специалисты из Королевского госпиталя Лондона (Royal London Hospital) исследовали больше 100 пациентов с этим заболеванием, пишет Telegraph. Ежедневно больным давали небольшую дозу бикарбоната натрия в таблетке. Через год исследователи сопоставили результаты анализов: оказалось, что у пациентов, которые употребляли бикарбонат натрия, функции почек ухудшались намного медленнее, чем у тех, кто лечился традиционно.

Кроме того, специалисты заметили, что больным, которые пили бикарбонат натрия, также реже требовался диализ (механический процесс, который выполняет часть функций почек).

Врачи и ранее были заинтересованы в использовании соды для лечения заболевания почек - как известно, больные часто страдают от низкого уровня бикарбонатов в организме (метаболический ацидоз). Однако, по словам профессора Магди Якуба (Magdi Yaqoob), возглавляющего исследование, употреблять бикарбонат натрия следует только в определенных дозах и под наблюдением врача.

smachno.ua