Молодым мужчинам вредно жить с родителями

Юноши, которые после достижения возраста 20-24 лет продолжают жить в родительском доме, более склонны к насилию, чем те, кто начинает самостоятельную жизнь. К такому выводу пришли британские ученые из Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary, University of London).

В 2000 году профессор Джереми Койд (Jeremy Coid) и доктор Мин Ян (Ming Yang) опросили 8397 взрослых мужчин и женщин в Великобритании. Респондентам предложили честно рассказать о своем агрессивном поведении в течение последних 5 лет и о проблемах с психикой. Собранные данные прошли компьютерный анализ.

Как сообщается в пресс-релизе университета, опрошенные мужчины в свои 20-24 года продемонстрировали практически такую же агрессию, как в 16-19 лет (52% против 50%), на контрасте с женщинами, чья жесткость показала постепенное снижение (24,1% против 14,5%).

Результаты (вроде как впервые) показали, что затянувшееся пребывание в родительском доме - задержка в переходе к социальной независимости - является самым серьезным фактором риска для молодых мужчин в плане создания проблем для себя и окружающих. Речь о безответственности, иждивении, алкоголизме, наркомании, асоциальном поведении и последствиях всего этого.

Юноши, живущие с родителями, в Великобритании составляют лишь 4,3% от числа всех мужчин, однако их доля в "насильственной" статистике - это внушительные 21,4%.

По данным англичан, засидевшиеся в родительском гнезде "птенцы" типично применяют насилие вне дома по отношению к незнакомцам. Тогда как живущие самостоятельно отпрыски имеют больше шансов на получение финансовой поддержки от папы и мамы.

membrana.ru