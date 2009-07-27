Какие водители чаще попадают в автоаварии

Рискованное вождение среди молодых водителей значительно повышает риск аварии. Исследователи рассмотрели случаи автоаварий с участием свыше 20 тыс. водителей от 17 до 24 лет и выяснили, что те, кто придерживался рискованного вождения, на 50% чаще попадали в дорожно-транспортные происшествия.

Ранее специалисты установили, что вождение машины в пьяном виде, на превышенных скоростях или любое другое нарушение правил дорожного движения более распространено среди молодых автолюбителей. Эксперты Института Джорджа, Australia`s National Health and Medical Research Council и NRMA Motoring and Services /Австралия/ определили, что водители, которые плохо осознают или не признают риски на дорогах, чаще попадают в серьёзные аварии.

Исследование показало, что риск катастрофы существенно обостряется, если молодые люди за рулём отправляли SMS-сообщения, слушали громкую музыку, ехали на высокой скорости или перевозили большое количество людей. Такие модели поведения вносят существенный отрицательный вклад в число автомобильных аварий, особенно среди молодых или неопытных водителей, которые находятся за рулём машины первый год, говорят авторы обзора. Статистика выявила тот факт, что молодые водители 20-25 лет будут чаще ранены или погибнут в автоаварии, чем водители старше 30-40 лет.

ami-tass.ru