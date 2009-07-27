Кабмин индексировал ставку акциза на табачные изделия

Кабинет министров Украины опубликовал ставки акцизного сбора на табачные изделия, индексированные с учетом индекса потребительских цен, который составляет 115%.

Как говорится в распоряжении Кабмина от 24 июля 2009 г. № 861-р, обнародованном на правительственном портале, это осуществлено в соответствии с Законом Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия”.

Таким образом, специфические ставки акцизного сбора на табачные изделия (которые вычисляются в твердых суммах с единицы реализованного товара) с учетом индекса потребительских цен составляют: на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары) с содержанием табака - 69 грн. за 100 штук (ранее - 60 грн. за 100 шт.), сигареты без фильтра, папиросы - 40,25 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 35 грн. за 1 тыс. шт.), сигареты с фильтром - 69 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 60 грн. за 1 тыс. шт.), табак и заменители табака, другие продукты промышленного производства; табак “гомогенизированный” или “восстановленный”; табачные экстракты и эссенции - 28,75 грн. за 1 кг (ранее - 25 грн. за 1 кг), табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в какой-либо пропорции, - 40,25 грн. за 1 кг (ранее - 35 грн. за 1 кг), жевательный и нюхательный табак - 11,5 грн. за 1 кг (ранее - 10 грн. за 1 кг).

Таким образом, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного сбора на табачные изделия, определенное с учетом индекса потребительских цен, не может быть меньше чем 57,5 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 50 грн. за 1 тыс. штук) на сигареты без фильтра, папиросы и 115 грн. за 1 тыс. шт. (ранее - 100 грн. за 1 тыс. шт.) на сигареты с фильтром.