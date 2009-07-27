Чистое ли море в Крыму?

Качество морской воды в Крыму не вызывает опасений, заявила главный государственный санитарный врач автономии Мария КРОВЯКОВА.

«В последнее время в средствах массовой информации появляются публикации, в которых утверждается, что в Крыму пляжи закрыты, что морская вода не отвечает существующим нормативам. Хочу опровергнуть данную информацию», - отмечается в заявлении М.Кровяковой, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

В частности, по ее данным, не отвечает действительности информация о том, что закрыты пляжи в курортном поселке городского типа Гурзуф (Большая Ялта). «В действительности пляжи смт Гурзуф не закрывались», - отметила главный государственный санитарный врач автономии.

По данным М.Кровяковой, сегодня в Крыму работает 316 пляжей.

Санитарный врач автономии заявила, что еженедельно учреждения санэпидемслужбы Крыма проводят около 170 исследований проб морской воды. «С начала курортного сезона уже исследовано свыше 1500 проб морской воды. Сегодня мы должны констатировать, что качество морской воды не вызывает озабоченности», - подчеркнула М.Кровякова.

«Критикам крымских пляжей следует иметь в виду, что когда санслужба закрывает пляж, то это не обязательно происходит из-за того, что «вода - это компот из кишечной палочки». В действительности, следует иметь в виду, что санитарной службой пляж может быть закрыт и в результате того, что он просто своевременно не убран. В этих случаях пляжи закрываются лишь на один санитарный день для проведения уборки», - прибавила санитарный врач.

Крымская СЭС просит журналистов правильно трактовать результаты лабораторных исследований. «Море, как и любой объект окружающей среды, содержит всевозможные микроорганизмы, и главное в эпидемическом отношении, чтобы их количество отвечало установленным стандартам. Таким стандартом является ДГСТ17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Именно настоящим документом предусматривается, что число лактозо-позитивных кишечных палочек в зоне купания не должно превышать 10 тыс. в 1 дм, при этом в пробах морской воды не должны выделяться возбудители дизентерии, холеры», - заявила М.Кровякова.

Состоянием на 24 июля в пробах морской воды при проведении анализов «выявления патогенной микрофлоры не было».