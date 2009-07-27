В Херсонской области мужчина попал в реанимацию после укуса степной гадюки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 26 июля в Новотроицком районе в райбольницу обратился 28-летний мужчина, житель села Ясная Поляна, которого в поле укусила степная гадюка.

В данное время пострадавший находится в реанимации, его состояние - средней тяжести.