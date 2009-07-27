Погода на завтра

Завтра в Україні буде тепло, в деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 липня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях, Криму, Приазов`ї, а вночі і на півночі Лівобережжя короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в Карпатах та Прикарпатті місцями 4-9° тепла; вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

27 липня температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, поблизу Одеси 20°, у Дніпрі біля Києва 23°.