В солнечную погоду блеск для губ опасен для здоровья

Специалисты предупреждают: блески для губ могут представлять серьезную опасность для здоровья женщины.

Американские дерматологи провели ряд исследований и доказали, что блеск для губ без SPF-фильтра действует на кожу губ, как и специальное масло для загара. То есть не только не защищает от вредных ультрафиолетовых лучей, а даже "притягивает" их.

Если пользоваться блеском для губ, не содержащим солнцезащитные фильтры, то это опасно не только появлением ожогов на нежной коже губ, но и увеличением риска развития меланомы (рака кожи).

Это не значит, что в солнечную погоду совсем нельзя пользоваться блеском для губ. Просто необходимо выбирать косметические средства, обеспечивающие защиту от агрессивных солнечных лучей.

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