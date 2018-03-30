Рак желудка – болезнь, которая поражает людей с низким уровнем жизни

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов ведущих онкологов Украины.

Невзирая на стойкую тенденцию к снижению заболеваемости раком желудка, эта локализация остается одной из самых распространенных форм злокачественных опухолей в мире. Ежегодно эта онкопатология поражает свыше 1 млн жителей планеты. Наибольшее количество больных раком желудка – в возрасте от 50 до 60 лет, на возраст от 40 до 50 лет приходится до 25%. Мужчины болеют вдвое чаще женщин.

Причины заболевания. Факторы, которые определяют заболеваемость раком желудка, связаны с социально-экономическим уровнем жизни населения. Рак желудка намного чаще встречается у людей с низким социально-экономическим уровнем жизни, чем у зажиточных людей. В развитии рака желудка особенно большое значение имеет характер питания и образ жизни в первые двадцать лет жизни.

К экзогенным факторам риска развития рака желудка принадлежат в первую очередь питание продуктами с избытком соли, в виде соленой рыбы, мяса, овощей, морепродуктов. Эти продукты влекут осмотическое повреждение эпителия и способствуют заселению слизистой оболочки желудка бактериями Helicobacter pylori. Также, риск развития рака желудка увеличивается при избытке в еде углеводов, при нехватке витаминов и микроэлементов.

Большое значение в развитии рака желудка имеет химический состав почвы и воды, что прежде всего связано с содержанием нитритов и нитратов, которые в желудке при участии микроорганизмов превращаются в нитрозамины, что являются мощными канцерогенами. Не последнее значение также играют вредные привычки: курение и употребление алкоголя, а особенно суррогатных водочных продуктов.

К эндогенным факторам, которые предопределяют развитие рака желудка, принадлежат: дуоденогастральный рефлюкс, внутрилуночное формирование эндогенных субстанций типа нитросоединений, нарушение всасывания и повышенная утилизация витаминов и микроэлементов, генетические и иммунологические факторы.

Предраковые состояния. Общепризнанно, что раку желудка закономерно предшествует ряд заболеваний, которые характеризуются как предрак.

К предраковым состояниям принадлежат:

· Хронический гастрит разной этиологии, в том числе аутоимунный гастрит типа А, который сопровождается пернициозной анемией.

· Аденоматозные полипы желудка.

· Хроническая язва желудка.

· Резекция желудка по поводу доброкачественных заболеваний.

Прогнозы относительно выживаемости. Решающее значение для прогноза рака желудка имеет не столько степень дифференцирования опухоли, сколько глубина инвазии в стенку органа и наличие метастазов в регионарные лимфатические узлы, которые гистологически оказываются в операционном материале. Наибольшее значение имеет наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах, анатомический вид опухоли и глубина инвазии. Однако инвазивность рака зависит от анатомического вида опухоли. Например, прорастание серозной оболочки при екзофитном раке наблюдается у 50% больных, а при инфильтративном – 89%. При прорастании серозной оболочки результаты лечения ухудшаются в 3 раза.

Лечение на разных стадиях. Проводится в зависимости от стадии рака желудка – на 0 -І А - хирургический метод, на И -ІІІ В – также хирургия и адъювантная химиотерапия (6 курсов, интервал 21-28 дней), на IV - паллиативное и симптоматическое хирургическое лечение, паллиативное лучевое и химиотерапевтическое лечение.

Клинические симптомы заболевания на разных стадиях. Опухоли желудка возникают, как правило, на фоне хронической патологии желудка, которая существовала раньше.

При этом многогранность клинических проявлений рака желудка не содержит симптомов, характерных именно для этой локализации. Симптомы могут выявляться только в запущенных случаях, когда радикальное лечение уже невозможно, а если возможно, то дает неудовлетворительные результаты.

Еще более сложной есть диагностика, когда опухоль выявляется не так местными изменениями пораженного органа, сколько общими расстройствами функционального характера, которые объединены в синдром “малых признаков”.

Клиническое течение рака желудка у больных характеризуется следующими функциональными расстройствами:

1. Изменение самочувствия – беспричинная слабость, снижение работоспособности – у 25,8% пациентов.

2. Немотивированное снижение аппетита, отвращение к отдельным видам еды – у 54,7% больных.

3. Явления желудочного дискомфорта (тошнота, рвота) – у 63,8% и 24,6% пациентов.

4. Потеря массы тела – у всех больных.

5. Стойкая анемия – у 30% пациентов.

6. Депрессия, апатия – у 33,5%.

Бесспорным является факт, что “малые клинические” признаки заболевания при правильной интерпретации позволяют заподозрить опухоль желудка и является основой и предпосылкой углубленного специального обследования больного.

Основываясь на преобладании отдельных симптомов, можно выделить следующие группы синдромов:

1. Синдром диспептических расстройств.

2. Синдром общих расстройств.

3. Бессимптомный ход заболевания.

4. Синдром осложнений – перфорация, кровотечение, непроходимость.

Современные методы диагностики заболевания.

1. Физикальное обследования

2. ФЭГДС (фиброэзофагодуоденоскопия) с биопсией опухоли и морфологическим исследованием материала биопсии.

3. Консультация рентгенограмм и контрольное R – обследование желудка – по показанию.

4. УЗД органов брюшной полости, малого таза.

5. КТ органов брюшной полости и малого таза – по показанию.

6. Консультации хирурга-онколога, терапевта, химиотерапевта, радиолога, анестезиолога.

7. Радиоизотопные исследования – по показаниям.

8. Эндоскопическое УЗД (при возможности).

Наиболее перспективным методом, что позволяет диагностировать рак желудка на ранних стадиях – есть хромогастроскопия, исследование при котором в желудок перед гастроскопией вводят краситель, или дают фотолюминисцентный краситель внутривенно, это позволяет обнаружить подозрительные участки из которых необходимо брать материал на биопсию.

Профилактика. Относительно профилактики риска развития рака желудка следует отметить исследования китайских ученых (Wei Cheng You et al., 1989), которые обнаружили фармакологическую активность экстрактов благоухающих овощей – лука, чеснока, редиса, которые замедляют канцерогенез в пищеварительном тракте. Регулярное потребление свежих лука, чеснока значительно снижает обсеменение слизистой оболочки желудка Helicobaсter pylori и усиливает защитные механизмы, которые предупреждают развитие рака. Наличие в рационе разных салатов и винегретов, в состав которых входят свежие овощи, капуста, укроп, петрушка, помидоры и морковь в сочетании с растительными жирами, потребление томатного и фруктовых соков это мероприятиями профилактики не только рака желудка, но и злокачественных новообразований разной локализации.

Особенно важным в профилактике рака желудка является характер питания и лечения заболеваний, ассоциируемых с Helicobaсter pylori.