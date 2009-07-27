Чтобы волосы были красивыми

Если вы заботитесь о здоровье и красоте своих волос, значит, в арсенале косметических средств и привычных процедур по уходу за ними обязательно найдутся не только шампуни и бальзамы-ополаскиватели, но и маски для волос. Эти средства считаются наиболее рациональным способом защиты любимой шевелюры.

Маски берегут волосы от негативного воздействия внешней среды, придают им шелковистость, здоровый блеск, насыщают полезными питательными компонентами. Одним словом, без использования такого простого, но очень эффективного средства, как маска, вы вряд ли сможете сохранить красоту и жизненную силу волос.

Насколько часто требуется целебное воздействие маски, зависит от состояния ваших волос. Если они ослаблены, болеют, значит, использование косметического средства будет актуальным 2-3 раза в неделю. Если же применение средства нужно только в профилактических целях, то маской достаточно пользоваться раз в месяц. Для достижения максимального результата специалисты советуют периодически менять используемые маски для волос.

Различные компоненты, входящие в их состав, обеспечивают разный уход, насыщают различными питательными веществами. Поэтому останавливаться на одном-единственном средстве не стоит. Разнообразие масок, которые сегодня можно приобрести в любом косметическом магазине, просто поражает. Однако некоторые женщины предпочитают готовить это средство самостоятельно. Самое важное в данном случае помнить, что наносить на волосы необходимо только свежеприготовленную маску, хорошо растертую до однородной массы. Состав должен оставаться на волосах ровно столько, сколько указано в рецепте, после чего маску нужно тщательно смыть.

Не секрет, что заслуженной популярностью пользуются маски для волос на основе глины, которые считаются особенно щадящими, но при этом эффективными. Такие маски были знакомы еще Клеопатре и Нефертити. В чем же их особый секрет? Как поясняют специалисты, глиняные маски для волос отлично поглощают загрязнения, очищают волосы и кожу головы, улучшают микроциркуляцию, придают волосам дополнительный объем. Однако все это не утяжеляет волосы. Плюс к этому маски с глиной обладают антисептическими свойствами. Известно, что глина бывает разная, поэтому и назначение масок тоже различно. Так, например, средства для волос с белой глиной рекомендуется использовать при выпадении и ломкости волос. Для борьбы с себореей используйте маски с зеленой глиной. Желтая глина устраняет перхоть, красная – эффективна для успокоения кожи головы. Если же в состав маски входит голубая глина, то она насытит волосы и кожу головы кислородом, прекрасно очистит и защитит волосы от агрессивной внешней среды.

Частными ингредиентами масок для волос являются молочные продукты, например, кефирные маски. Такие средства особенно эффективны для сухих и нормальных волос. Обычно на проведение такой процедуры требуется всего 10-15 минут, в течение которых волосы и кожа головы насыщаются полезными веществами, а потом маску нужно просто смыть водой.

Подбирать оптимальный вариант маски именно для ваших волос лучше всего совместно с мастером или трихологом, который изучит структуру вашей шевелюры, и будет знать, что для нее полезно и жизненно необходимо. Это могут быть маски, устраняющие перхоть, маски для сухих или жирных волос, маски останавливающие выпадение волос или усиливающие их рост. Одним словом, придется выбирать из массы вариантов и современного многообразия.

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