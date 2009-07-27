В Крыму объявили штормовое предупреждение

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о возможном ухудшении погодных условий сегодня в Крыму. В этой связи в автономии объявлено штормовое предупреждение, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму.

«27 июля на территории крымской автономии местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду», - отметили спасатели.

Как сообщал УНИАН, в конце июня ливень и град повредили около 10 тысяч гектаров посевов зерновых и подтопили дома в нескольких районах автономии.

12 июля из-за сильных ливней, града и ветра в 10-ти селах Джанкойского района Крыма произошел обрыв магистральных электросетей, в еще двух – частично отсутствовало электроснабжение.

14 июля сильный ветер и смерч частично повредили кровли нескольких домов, пункты электросвязи, линии электропередач на территории села Межводное в Черноморском районе Крыма.