Результаты первой в мире операции по пересадке рук

Карл Мерк, потерявший свои руки в результате несчастного случая в 2002 году, год назад перенес первую в мире операцию по пересадке рук. На пресс-конференции он рассказал, что пересадка прошла успешно и его жизнь изменилась.

Ему была проведена первая в мире операция по пересадке обеих рук. 55-летнему мужчине пересадили конечности анонимного донора, погибшего незадолго до операции.

Как говорит Мерк, он наконец-то может самостоятельно открывать двери, есть без посторонней помощи, ездить на велосипеде и мыться.

Врачи приняли решение о пересадке донорских рук после того, как организм Карла отторг искусственные транспланты.

"Теперь я могу почесаться, если где-то чешется, - радуется фермер. - Чувствую себя отлично, совсем как новенький!"

Он продемонстрировал журналистам, что может скрещивать руки, поднимать их над головой. Кроме того, он оперся на локти перед камерами.

"С каждым днем становится все лучше. Невозможно описать эти ощущения человеку, не испытавшему на себе, что значит прожить шесть лет без рук, без возможности делать что-либо", - говорит Карл Мерк. - А теперь вдруг они у меня появились. В это сложно поверить!"

Он надеется, что в ближайшем будущем сможет сам поднести ко рту кружку баварского пива и выпить за своих врачей-первопроходцев.

Один из них, Кристоф Хенке, заявил журналистам, что результаты операции превзошли все ожидания хирургов.

BBCrussian.com