В Черниговской области четыре человека отравились грибами

В Черниговской области четыре человека, в том числе двое детей, отравились грибами. Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В Носовскую центральную районную больницу с признаками отравления обратились четыре жителя г. Джанкоя (АР Крым), приехавшие в гости в городок Носовка. После проведения медицинского обследования установлен предварительный диагноз – острое отравление грибами.

Одна из пострадавших – пенсионерка, 1951 года рождения, находится на стационарном лечении в Носовской центральной районной больнице, ее состояние здоровья – удовлетворительное. А 29-летнюю женщину и двоих детей, 1999 и 2000 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Черниговской областной больницы.