Кировоградщина: в 17 районах нет кардиологов

В Кировоградской области обеспеченность медицинскими кадрами составляет 62,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время коллегии в областной государственной администрации сообщил начальник управления здравоохранения Кировоградской ОГА Николай БЕНЕТ.

«В 17 районах области (всего 21 район) нет специалистов по кардиологии, врачи работают по совместительству, чаще всего это терапевты», - отметил он.

По словам Н.БЕНЕТА, самый высокий уровень смертности населения (60,4%) в области вызван заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также 11,8% смертельных случаев фиксируются у больных со злокачественными образованиями, 3,9% - в результате несчастных случаев, травм и отравлений.

Также сложная ситуация с обеспечением медицинским оборудованием. «Аппараты кардиологического назначения в большинстве больничных учреждений производства 1960-90 гг. Треть районных больниц не предоставляет услуг ультразвукового исследования», - отметил начальник управления ОГА.

С целью улучшения ситуации в области с заболеваниями сердечно-сосудистой системы главный врач Кировоградской областной больницы Николай ШЕВЧУК предложил создать отдельное инсультное отделение.

«В нашем медицинском учреждении есть место и определенное оборудование. Необходимо еще 15 коек, 40 человек персонала и около 1,5 млн. грн. На сегодня 80% реанимационного отделения областной больницы занимают больные с нарушениями кровообращения головного мозга», - сообщил Н.ШЕВЧУК.

Вопрос создания такого отделения решено вынести на рассмотрение сессии областного совета.